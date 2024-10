Sbircialanotizia.it - Atalanta-Monza 2-0, gol di Samardzic e Zappacosta

Leggi tutto 📰 Sbircialanotizia.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) I nerazzurri salgono al terzo posto L'batte 2-0 ilin un match della decima giornata di Serie A, disputato al Gewiss Stadium di Bergamo. A decidere l'incontro le reti dial 70' eall'88'. In classifica orobici terzi con 19 punti, 6 in meno del Napoli capolista e due in meno