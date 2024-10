Ascoli, incidente choc: un'auto si schianta contro il pilone del cavalcaferrovia, uomo muore sul colpo (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ascoli incidente mortale, questo pomeriggio (31 ottobre), intorno alle 14.30, lungo la Provinciale Bonifica, al confine tra i territori dei Comuni di Ascoli e Maltignano. LEGGI Corriereadriatico.it - Ascoli, incidente choc: un'auto si schianta contro il pilone del cavalcaferrovia, uomo muore sul colpo Leggi tutto 📰 Corriereadriatico.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)mortale, questo pomeriggio (31 ottobre), intorno alle 14.30, lungo la Provinciale Bonifica, al confine tra i territori dei Comuni die Maltignano. LEGGI

ASCOLI Incidente mortale, questo pomeriggio (31 ottobre), intorno alle 14.30, lungo la Provinciale Bonifica, al confine tra i territori dei Comuni di Ascoli e Maltignano.

