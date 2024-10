Arte e cultura trainano la produttività delle imprese italiane, Veneto sul podio | VIDEO (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le imprese italiane che investono in Arte e cultura sono oltre 700, producono complessivamente 192 miliari di euro di ricavi annui e registrano una produttivita? superiore: sono le principali evidenze che emergono dalla quinta edizione di "Economia della Bellezza", la piattaforma di cultura Veneziatoday.it - Arte e cultura trainano la produttività delle imprese italiane, Veneto sul podio | VIDEO Leggi tutto 📰 Veneziatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Leche investono insono oltre 700, producono complessivamente 192 miliari di euro di ricavi annui e registrano una produttivita? superiore: sono le principali evidenze che emergono dalla quinta edizione di "Economia della Bellezza", la piattaforma di

Arte e cultura: le aziende che ci investono superano la produttività dei competitor

(repubblica.it)

Le aziende italiane che investono in arte e cultura hanno una maggiore produttività rispetto ai competitor. È quanto emerge dal rapporto 2024 "Economia della Bellezza" di Banca Ifis, presentato a Mest ...

Banca Ifis, arte e cultura motore per le imprese più innovative: «Binomio vincente anche per le Pmi»

(ilgazzettino.it)

MESTRE - Investire in arte e cultura porta ad aumentare la produttività, a migliorare il rapporto con il territorio e i dipendenti ed è anche una scintilla che accende nuovi progetti ...

Economia della bellezza, in Italia investono 732 aziende

(ansa.it)

In Italia le imprese che investono in arte e cultura sono 732 in 18 regioni, si trovano prevalentemente in Lombardia (227), Veneto (123) ed Emilia Romagna (112) e fra queste ci sono 16 gruppi bancari.

Banca Ifis: oltre 700 imprese italiane investono in arte e cultura generando €192 mld di fatturato

(affaritaliani.it)

Fürstenberg Fassio (Banca Ifis): "Ho voluto creare ‘Ifis art’, un brand che riunisce tutte le progettualità di Banca Ifis per valorizzare il ...