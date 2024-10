Ancora sangue sulle strade irpine: addio a Manuel, il 17enne dal sorriso gentile (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ancora una tragedia sulle strade irpine: un nuovo incidente mortale segna il 2024. Manuel Giordano, diciassettenne di Forchia (Benevento), è deceduto in seguito a uno scontro avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale Appia, in località Campizze di Rotondi. Il ragazzo, che viaggiava Avellinotoday.it - Ancora sangue sulle strade irpine: addio a Manuel, il 17enne dal sorriso gentile Leggi tutto 📰 Avellinotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)una tragedia: un nuovo incidente mortale segna il 2024.Giordano, diciassettenne di Forchia (Benevento), è deceduto in seguito a uno scontro avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale Appia, in località Campizze di Rotondi. Il ragazzo, che viaggiava

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:sulle: addio a Manuel, il 17enne dal sorriso gentile; Tragedia a Rotondi: giovane di 17 anni perde la vita in un incidente stradale; Avella.sulle,17enne in rianimazione; Il Luglio didelle: l’Irpinia piange dieci morti; Scontro auto-moto, perde la vita un 31enne; Mirabella, gravissimo schianto: ci sono vittime; Approfondisci 🔍

Ieri in Campania: ancora sangue sulle strade, ragazzina di 19 anni morta e cinque giovani feriti

(informazione.it)

Avellino – I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Ariano Irpino hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di sequestro preventivo emessa dal Tribunale di Benevento di un opificio ...

Valle Caudina, ancora un incidente mortale sulla statale Appia: Perde la vita un 17enne

(corriereirpinia.it)

Ancora una giovane vittima sulle strade irpine: un 17enne di Montesarchio perde la vita in un incidente stradale, avvenuto questa sera sulla strada statale Appia, in località Campizze a Rotondi. A ca ...

Treviso, ancora sangue sulle strade: ventiduenne muore in ospedale a due settimane dallo schianto

(corrieredelveneto.corriere.it)

La vittima è Davide Lorenzon, 22 anni di Cessalto: aveva studiato agraria e lavorava nel settore dei mezzi agricoli ...

Napoli, ancora sangue per le strade: minorenne accoltellato da un coetaneo

(ilmeridianonews.it)

NAPOLI – Ennesimo fatto di sangue a Napoli che vede protagonisti ancora una volta minorenni. A renderlo noto è il deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Un minorenne è stato ...