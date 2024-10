Anche ‘Se mi lasci non vale’ chiude (Di giovedì 31 ottobre 2024) Se mi lasci non vale termina anzitempo la sua ‘corsa’. Il reality à la Temptation Island di Rai 2, condotto da Luca Barbareschi, saluterà con due settimane di anticipo. Dopo il flop dell’esordio di lunedì 21 ottobre (1.8% di share), a nulla è servito lo spostamento al martedì: la seconda puntata ha registrato un risicato 2%, con appena 293.000 spettatori. Da qui la decisione, inevitabile, della Rai di accorpare i tre appuntamenti mancanti in un’unica serata, in programma martedì 5 novembre, archiviando così la pratica. Se mi lasci non vale è il secondo flop in stagione di Rai 2 che va incontro alla chiusura anticipata: stasera sarà la volta de L’Altra Italia di Antonino Monteleone. Anche ‘Se mi lasci non vale’ chiude Davide Maggio. Davidemaggio.it - Anche ‘Se mi lasci non vale’ chiude Leggi tutto 📰 Davidemaggio.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Se minon vale termina anzitempo la sua ‘corsa’. Il reality à la Temptation Island di Rai 2, condotto da Luca Barbareschi, saluterà con due settimane di anticipo. Dopo il flop dell’esordio di lunedì 21 ottobre (1.8% di share), a nulla è servito lo spostamento al martedì: la seconda puntata ha registrato un risicato 2%, con appena 293.000 spettatori. Da qui la decisione, inevitabile, della Rai di accorpare i tre appuntamenti mancanti in un’unica serata, in programma martedì 5 novembre, archiviando così la pratica. Se minon vale è il secondo flop in stagione di Rai 2 che va incontro alla chiusura anticipata: stasera sarà la volta de L’Altra Italia di Antonino Monteleone.‘Se minonDavide Maggio.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Gianni Belfiore, chi è l'autore di Se minon vale. Da Julio Iglesias a Raffaella Carrà. Macanzoni ispirate da Maria Elena Boschi e Papa Ratzinger; «Se minon vale»: Dio li fa e la televisione poi li accopp(i)a; Se minon vale, lo show di Luca Barbareschi in tv stasera è un esperimento sociale; "Se minon vale", 5 coppie si mettono in gioco; Luca Barbareschi da stasera su Rai2 con Se minon vale: «Un esperimento sociale. C'è ancora tanto da dir; 'Se minon vale' non è la copia di Temptation Island (e forse non è un bene); Approfondisci 🔍