Anche Meta sta puntando sul suo motore di ricerca AI?

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Si sapeva bene che, prima o poi, l’intelligenza artificiale sarebbe andata a finire nei motori di. Sin dai primi albori di ChatGPT, infatti, con le sue risposte ai prompt degli utenti, la potenzialità di un servizio per rivoluzionare completamente lasul web come siamo stati abituati a conoscerla erano immense. E infatti i più attenti osservatori del fenomeno OpenAI erano stati prima Microsoft con Bing (che ha deciso che – se non puoi batterli – devi unirti a loro) e poi Google (che ha cercato di fare corsa parallela,se con qualche attimo di ritardo). Ma adesso, a quanto pare,sta cercando di sviluppare un suodibasato sull’intelligenza artificiale, con lo scopo di emanciparsi sempre di più da Google e di fare a meno dei servizi che – ancora adesso – continua a utilizzare per le sue applicazioni e le sue piattaforme.