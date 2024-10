Alluvione a Valencia: 105 i morti. 120mila sfollati. Il governatore si difende dall’accusa di “mancata allerta”. Re Felipe: “L’allarme resta” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Vive momenti drammatici, la città di Valencia. l bilancio sale a 105 vittime, ma è destinato a crescere. Ben120.000 gli sfollati. Il governatore si difende dalle accuse sulla mancata allerta: 'Avvisi già da domenica'. Re Felipe avverte: 'L'allarme non è finito', e il premier Sanchez mette in guardia: 'restate a casa'. Schierato l'esercito: 'Cerchiamo casa per casa' L'articolo Alluvione a Valencia: 105 i morti. 120mila sfollati. Il governatore si difende dall’accusa di “mancata allerta”. Re Felipe: “L’allarme resta” proviene da Firenze Post. .com - Alluvione a Valencia: 105 i morti. 120mila sfollati. Il governatore si difende dall’accusa di “mancata allerta”. Re Felipe: “L’allarme resta” Leggi tutto 📰 .com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Vive momenti drammatici, la città di. l bilancio sale a 105 vittime, ma è destinato a crescere. Ben120.000 gli. Ilsidalle accuse sulla: 'Avvisi già da domenica'. Reavverte: 'L'allarme non è finito', e il premier Sanchez mette in guardia: 'te a casa'. Schierato l'esercito: 'Cerchiamo casa per casa' L'articolo: 105 i. Ilsidi “”. Re: “” proviene da Firenze Post.

A Valencia l’alluvione del secolo, almeno 105 vittime, il ministro: “Ci sono morti all’interno di alcuni veicoli”

Sono riprese questa mattina all'alba le ricerche dei dispersi dell'alluvione che ha devastato Valencia: le vittime accertate sono 105, ma io numero è ...

Soccorsi senza sosta a Valencia, il bilancio sale a 105 morti. Nuova allerta meteo

Il governatore di Valencia si difende dalle accuse sulla mancata allerta: 'Avvisi già da domenica'. Re Felipe: 'L'allarme non è finito'. Sanchez: 'Restate a casa' (ANSA) ...

MALTEMPO - Alluvione in Spagna, sale a 105 il bilancio provvisorio delle vittime a Valencia

Sale a 105 il bilancio provvisorio delle vittime delle inondazioni a Valencia dopo il ritrovamento di altri 13 corpi, 9 dei quali all'interno di un garage. Lo riferisce l'edizione on line de El Mundo.

Alluvione Valencia, la catena di errori: dal bacino aperto ai ritardi. La cronologia della strage (tra sms e tweet cancellati)

Nella bufera, in particolare, è finita la gestione dell'emergenza da parte del presidente della regione di Valencia, il popolare Carlos Mazón, accusato di aver sottovalutato per ore la portata ...