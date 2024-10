Sport.quotidiano.net - Una perla di Tavsan salva il Cesena contro la Salernitana

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – Un pareggio che muove la classifica giocando tutta la ripresa in superiorità numerica e con un solo tiro in porta. Michele Mignani tira fuori dal cilindro sorprese a go go. In campo all’Arechi addirittura 8 novità, a cominciare da Klinsmann in porta, giocano solo 3 dei soliti titolari (Ciofi, Prestia e Bastoni), per il resto dentro le seconde linee per un turnover obiettivamente inaspettato per dimensioni e scelte operate. Gli squalificati sono Curto, Calò e Kargbo, Cristian Shpendi non è in condizioni eccellenti e ci sta che possa sedersi dall’inizio in panchina. Non è dato sapere cosa abbia provocato tale rivoluzione in un’ennesima giornata importante dopo la convincente vittoria sul Brescia.