"Ultimo tratto di via della Bonifica al buio, ho rischiato il frontale con un'auto contromano": la denuncia di un cittadino (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Avrebbe rischiato un incidente frontale contro un auto contromano il cittadino che si è rivolto alla nostra redazione per denunciare “il buio” del tratto finale di via della Bonifica e cioè quello che si trova in prossimità dell’ex ingresso della circonvallazione (il cosiddetto svincolo a Ilpescara.it - "Ultimo tratto di via della Bonifica al buio, ho rischiato il frontale con un'auto contromano": la denuncia di un cittadino Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Avrebbeun incidentecontro unilche si è rivolto alla nostra redazione perre “il” delfinale di viae cioè quello che si trova in prossimità dell’ex ingressocirconvallazione (il cosiddetto svincolo a

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "Ultimo tratto di via della Bonifica al buio, ho rischiato il frontale con un'auto contromano": la denuncia di un cittadino; Da venerdì prossimo chiusura totale di via Bonifica a Ravenna, fino a quando; La bretella della discordia: "Dal Comune nessuna apertura": "Falso, da noi massima trasparenza"; Via Bonifica si prepara per la riapertura; Nuova vita a via Bonifica: iniziano i lavori da 3 milioni per allargare la strada e realizzare la pista ciclabile; Via Bonifica chiusa dal 2 ottobre; Leggi >>>

"Ultimo tratto di via della Bonifica al buio, ho rischiato il frontale con un'auto contromano": la denuncia di un cittadino

(ilpescara.it)

Avrebbe rischiato un incidente frontale contro un auto contromano il cittadino che si è rivolto alla nostra redazione per denunciare “il buio” del tratto finale di via della Bonifica e cioè quello che ...

Sarteano, allaccio del primo tratto di bonifica idrica

(sienafree.it)

L’intervento di bonifica riguarda la prima parte di rete idrica sostituita di Sarteano ed è in programma martedì 29 ottobre dalle 9 alle 13 ...

Ascoli Piceno, Via della Semina è tornata a splendere dopo anni di degrado e rifiuti

(picenotime.it)

E' tornata a splendere un'importante arteria della città di Ascoli. Parliamo di Via della Semina, strada che collega la zona industriale del capoluogo piceno alla strada statale Bonifica tra Novico ed ...

Cantiere per liberare lo Stregale. L’intervento porterà via i detriti

(msn.com)

Video Ultimo tratto Video Ultimo tratto

I lavori sul fosso a Morecci svolti dal Consorzio di bonifica e sollecitati dal Comune metteranno in sicurezza l’area.