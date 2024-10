Trattore perde olio, via di Vincigliata chiusa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Fiesole (Firenze), 30 ottobre 2024 – Circolazione chiusa in via Vincigliata fra via dei Bosconi e Montebeni. Un Trattore, per cause ancora da accertare, ha rovesciato un carico di olio di sansa, che trasportava nel rimorchio. L' incidente è avvenuto all'altezza di Villa Peyron. Per fortuna non si sono registrati incidenti ma la strada che porta a Fiesole , attraverso Castel di Poggio, è stata quindi chiusa al traffico. Il provvedimento è ancora in vigore in entrambe le direzioni. Sul posto sono al lavoro gli operatori di città metropolitana per pulire e lavare la strada. Presenti anche le autorità competenti per effettuare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto. La circolazione resta al momento interrotta in entrambi i sensi di marcia fino a nuova comunicazione da parte di città metropolitana D.G. Lanazione.it - Trattore perde olio, via di Vincigliata chiusa Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Fiesole (Firenze), 30 ottobre 2024 – Circolazionein viafra via dei Bosconi e Montebeni. Un, per cause ancora da accertare, ha rovesciato un carico didi sansa, che trasportava nel rimorchio. L' incidente è avvenuto all'altezza di Villa Peyron. Per fortuna non si sono registrati incidenti ma la strada che porta a Fiesole , attraverso Castel di Poggio, è stata quindial traffico. Il provvedimento è ancora in vigore in entrambe le direzioni. Sul posto sono al lavoro gli operatori di città metropolitana per pulire e lavare la strada. Presenti anche le autorità competenti per effettuare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto. La circolazione resta al momento interrotta in entrambi i sensi di marcia fino a nuova comunicazione da parte di città metropolitana D.G.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:di Vincigliata chiusa;tra Monforte e Dogliani: in corso la pulizia della strada; notizie dal Mugello »in strada, tamponamento tra quattro auto a Bilancino; Incendio distrugge, rogo causato da una perdita d’; Si mette al volante deldel nonno,il controllo e si lancia dal mezzo. Ferito un sedicenne; notizie dal Mugello » Scontro tra due auto davanti al Forteto; Leggi >>>

Trattore perde olio, via di Vincigliata chiusa

(lanazione.it)

Fiesole (Firenze), 30 ottobre 2024 – Circolazione chiusa in via Vincigliata fra via dei Bosconi e Montebeni. Un trattore, per cause ancora da accertare, ha rovesciato un carico di olio di sansa, che t ...

Un trattore che va a olio di semi

(nove.firenze.it)

Un trattore agricolo alimentato a olio vegetale: non è un sogno e neppure un progetto del futuro, ma una realtà. Il trattore, fabbricato in Germania dalla ditta Deutz-Fahr, è stato convertito ...

Messina, scontro fatale con un trattore: perde la vita il motociclista Giuseppe Iudicello

(itacanotizie.it)

Il motociclista in sella alla sua Ducati, in contrada Ogliastro, percorreva la strada provinciale in direzione Pettineo quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un trattore. Il ...

Quarto incidente mortale a Ravenna: moto contro trattore agricolo, centauro perde la vita

(msn.com)

L’incidente di oggi, che ha visto lo scontro tra una moto e un trattore agricolo, si è verificato all'altezza dell'incrocio con via Carlina, a San Romualdo. A perdere la vita è stato il ...