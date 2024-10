Ilrestodelcarlino.it - Toyota, summit a Roma coi vertici: "Vogliamo restare a Bargellino". Ma è rebus sui tempi di riapertura

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Idihanno manifestato la propria volontà a proseguire il proprio percorso produttivo a Bologna. Ma è chiaro che esistono esigenze aziendali che non possono essere messe in stand by a tempo indeterminato: così, molto dipenderà daiche impiegherà l’Autorità giudiziaria a riaprire lo stabilimento diMaterial Handling a, teatro dell’incidente che lo scorso mercoledì è costato la vita a due lavoratori e ne ha feriti altri 11, per ora chiuso e in parte sotto sequestro per consentire rilievi e indagini sulla tragedia. Questo il succo dell’incontro avvenuto ieri aappunto tra idie il ministro del Lavoro, Marina Calderone, e il viceministro di Infrastrutture e trasporti, Galeazzo Bignami.