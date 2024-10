Terribile tragedia, resta incastrata sotto un camion e viene trascinata per 300 metri (VIDEO) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Social. Terribile tragedia, resta incastrata sotto un camion e viene trascinata per 300 metri – Attimi di panico si sono verificati a Verona, nel quartiere di Santa Lucia, nel primo pomeriggio di martedì 29 ottobre 2024. Una donna di 75 anni è stata coinvolta in un grave incidente stradale, investita da un camion adibito allo spurgo di pozzi neri. L’impatto è stato così violento che la vittima è rimasta incastrata sotto il semiasse del veicolo e, sfortunatamente, è stata trascinata per oltre 300 metri sull’asfalto. Tvzap.it - Terribile tragedia, resta incastrata sotto un camion e viene trascinata per 300 metri (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Social.unper 300– Attimi di panico si sono verificati a Verona, nel quartiere di Santa Lucia, nel primo pomeriggio di martedì 29 ottobre 2024. Una donna di 75 anni è stata coinvolta in un grave incidente stradale, investita da unadibito allo spurgo di pozzi neri. L’impatto è stato così violento che la vittima è rimastail semiasse del veicolo e, sfortunatamente, è stataper oltre 300sull’asfalto.

