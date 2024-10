Stucky, la serie da stasera in tv: trama, cast, quante puntate sono, quando finisce (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Giuseppe Battiston veste i panni di "Stucky", un ispettore di polizia che si distingue per l’approccio istintivo e la spiccata curiosità, malgrado l’apparenza trasandata e il frequente disprezzo dei colleghi. Diretta da Valerio Attanasio, la serie esordisce oggi, 30 ottobre, dalle 21.20 su Rai 2 Europa.today.it - Stucky, la serie da stasera in tv: trama, cast, quante puntate sono, quando finisce Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Giuseppe Battiston veste i panni di "", un ispettore di polizia che si distingue per l’approccio istintivo e la spiccata curiosità, malgrado l’apparenza trasandata e il frequente disprezzo dei colleghi. Diretta da Valerio Attanasio, laesordisce oggi, 30 ottobre, dalle 21.20 su Rai 2

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Stucky, la serie da stasera in tv: trama, cast, quante puntate sono, quando finisce; “L’ispettore Stucky”, con Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova; Il chiodo piantato al centro del cuore; Treviso città misteriosa di Stucky: Battiston diventa ispettore per Raidue; Giuseppe Battiston sarà l'ispettore Stucky in una nuova serie in arrivo su Rai 2; Non solo L’amica geniale 4 e Don Matteo 14: tutte le fiction in uscita in autunno su Rai 1 e Rai 2; Leggi >>>

Stucky serie tv, il cast: gli attori e le attrici (foto)

(tvblog.it)

Il cast di Stucky, la nuova serie tv in onda su Raidue a partire da mercoledì 30 ottobre 2024, con Giuseppe Battiston ...

Le location de L’ispettore Stucky: dove è stata girata la serie su Rai 2

(msn.com)

Mercoledì 30 ottobre va in onda "L'ispettore Stucky", la nuova serie poliziesca con Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova: la fiction è girata ...

Quando esce Stucky serie TV Rai? Uscita, cast e puntate

(ciakgeneration.it)

Di che cosa parla la serie TV Rai Stucky? Il protagonista, in base alle anticipazioni sulla trama, è l’ispettore di Polizia Giuseppe. La storia si basa sulla serie di libri scritti da Fulvio Ervas, ma ...

Stucky, cosa sapere sulla serie tv con Giuseppe Battiston e Barbara Boboulova

(tg24.sky.it)

Nella fiction liberamente ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas, il detective della questura di Treviso Giuseppe Stucky, di origine persiana, empatico, solitario e pieno di manie, risolverà intricati ...