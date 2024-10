Start-up salentina presenta negli Stati Uniti un nuovo mezzo elettrico per la mobilità dei disabili (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il team della Start-up salentina Limitless Device è giunta in America per presentare il suo prodotto innovativo, ovvero un mezzo elettrico per sostenere la mobilità delle persone con disabilità. Protagonisti il neretino Alessio Sansò e il massafrese Emanuele Battista, rispettivamente Lecceprima.it - Start-up salentina presenta negli Stati Uniti un nuovo mezzo elettrico per la mobilità dei disabili Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il team della-upLimitless Device è giunta in America perre il suo prodotto innovativo, ovvero unper sostenere ladelle persone contà. Protagonisti il neretino Alessio Sansò e il massafrese Emanuele Battista, rispettivamente

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Cento donne in riva al mare per promuovere la moda "made in Salento"; SalentIA: la startup al servizio del territorio; Dal naso intelligente che segnala l'eccesso di CO2 negli ambienti chiusi al pannello che converte energia solare in idrogeno: ecco le 10 startup pugliesi sostenute da Regione Puglia che andranno in Silicon Valley con SMAU; Viaggio in Italia | The Qube, quella piccola Silicon Valleyche attrae startup e talenti;up sulla «gentilezza»: dal Salento una geniale trovata degli studenti; “La migliore-up di Imprese di Puglia” è

Servati: la startup salentina che produce scarpe con stampanti 3D

(pianetalecce.it)

In provincia di Lecce, per la precisione a Casarano, c'è una startup innovativa che sta attirando l'attenzione grazie all'idea di produrre scarpe con stampanti 3D, sfruttando materiali interamente ...

Crédit Agricole Italia inaugura Le Village by CA Sicilia: nell’hub di Catania 21 startup e 13 aziende partner

(corriere.it)

L’ad Giampiero Maioli: «Vogliamo offrire alle giovani startup siciliane un ambiente stimolante e le risorse necessarie per crescere e affermarsi» ...

Alla Smau è il giorno dedicato alle start up delle Marche

(ansa.it)

Nel secondo giorno di Smau, la principale fiera italiana dedicata all'innovazione per imprese, startup, enti pubblici e abilitatori, oggi mercoledì 30 ottobre, i riflettori milanesi si sono accesi sul ...

Innovazione tecnologica, la Regione Sardegna presente a Smau 2024

(msn.com)

CAGLIARI (ITALPRESS) - L'Assessorato dell'industria, nell'ambito della strategia regionale per un'economia innovativa, è impegnata in progetti volti a raf ...