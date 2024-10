Spaccio di droga tra le province di Avellino e Caserta: 15 arresti all’alba (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Blitz dei carabinieri alle prime luci di oggi tra le provincia di Avellino e Caserta: 15 le persone arrestate per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti. Fanpage.it - Spaccio di droga tra le province di Avellino e Caserta: 15 arresti all’alba Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Blitz dei carabinieri alle prime luci di oggi tra le provincia di: 15 le persone arrestate per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Spaccio di droga tra le province di Avellino e Caserta: 15 arresti all’alba; Avellino e provincia - Arresti all'alba. Operazione dei carabinieri contro lo spaccio di droga.; Mugnano del Cardinale, spaccio di droga: arrestato 31enne di Somma Vesuviana; Ariano Irpino, contrasto allo spaccio di stupefacenti: coppia finisce in manette; Traffico di droga, 23 arresti in tutta Italia. Coinvolta anche la provincia di Padova; Traffico di droga dalla Spagna all'Irpinia: 16 arresti; Leggi >>>

Spaccio di droga tra le province di Avellino e Caserta: 15 arresti all’alba

(fanpage.it)

Blitz dei carabinieri alle prime luci di oggi tra le provincia di Avellino e Caserta: 15 le persone arrestate per detenzione e cessione illecita di sostanze ...

Spaccio, in corso blitz dei Carabinieri: quindici misure cautelari

(msn.com)

AVELLINO- Quindici misure cautelari per spaccio di sostanze stupefacenti. In queste ore, nella provincia irpina e in quella di Caserta, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino stanno dando e ...

Blitz tra Irpinia e casertano, 15 indagati per detenzione e spaccio di droga

(rainews.it)

Eseguita all'alba, tra Irpinia e casertano, dai carabinieri di Avellino una misura cautelare nei confronti di quindici indagati accusati di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti ...

Spaccio di droga, arresti in corso tra Avellino e Caserta

(corriereirpinia.it)

Il Comando Provinciale di Avellino stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, nei confronti di quindici s ...