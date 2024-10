Iltempo.it - Sinistra a brandElly, Schlein perde 7 regioni su 8. E scatta la resa dei conti

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il giorno dopo è quello dei cocci. E dell'amarezza. Una vittoria considerata «facile», svanita sull'onda di un conteggio crudele e per proprie responsabilità. Lei, Ellycome da abitudine, non parla. Però fa filtrare il suo pensiero, una riedizione del Pierluigi Bersani del 2013, «siamo arrivati primi, ma abbiamo non vinto». Che più prosaicamente significa «abbiamo perso». E il quadro d'insieme, va oltre la Liguria, ed è ben più drammatico. Dal giorno del suo insediamento al Nazareno, la segretaria del Pd ha incassato un pesante 7-1 alle elezioni regionali (a partire dal Friuli Venezia Giulia nell'aprile del ‘23 per arrivare alla sconfitta di Andrea Orlando). In pratica il centroha vinto fortunosamente solo in Sardegna e guarda caso con Alessandra Todde, la favorita di Giuseppe Conte.