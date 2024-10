Shock a Padova: partorita e scaricata nel water. Fermata la madre 29enne (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Era stata trovata priva di vita nel bagno di un appartamento a Piove di Sacco (Padova) e immediatamente l’ipotesi era stata quella di infanticidio. Purtroppo è arrivata la conferma: la neonata trovata morta sarebbe deceduta per annegamento. Secondo la ricostruzione della Procura di Padova, la madre della piccola, una 29enne ora in stato di fermo, Shock a Padova: partorita e scaricata nel water. Fermata la madre 29enne L'Identità. Lidentita.it - Shock a Padova: partorita e scaricata nel water. Fermata la madre 29enne Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Era stata trovata priva di vita nel bagno di un appartamento a Piove di Sacco () e immediatamente l’ipotesi era stata quella di infanticidio. Purtroppo è arrivata la conferma: la neonata trovata morta sarebbe deceduta per annegamento. Secondo la ricostruzione della Procura di, ladella piccola, unaora in stato di fermo,nellaL'Identità.

E' l'agghiacciante ricostruzione della Procura di Padova, secondo cui la madre 29enne italo-brasiliana, dopo il parto, avrebbe tirato lo sciacquone, tanto che il water era colmo d'acqua con il ...

Melissa Russo, 29 anni e originaria della Puglia, è accusata di aver partorito una neonata nella foresteria di un night club ...

Sarebbe l'annegamento la causa della morte della neonata scoperta mercoledì nel bagno di un appartamento di Piove di Sacco in provincia di Padova poco dopo essere stata partorita dalla madre, Melissa ...

(ANSA) - PADOVA, 30 OTT - Sarebbe l'annegamento la causa della morte della neonata scoperta ieri nel bagno di un appartamento di Piove di Sacco (Padova) poco dopo essere stata partorita dalla madre, M ...