Serie B 2024 2025 Sassuolo che occasione persa | 2-2 con la Juve Stabia

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilpareggia 2-2 sul campo dellae fallisce il sorpasso per una notte ai danni del Pisa capolista. Nell’undicesima giornata diB la squadra neroverde si affida alla doppietta di Pierini (32? e 59?), ma le reti di Maistro (36?) e Adorante (60?) permettono ai padroni di casa di conquistare un punto prezioso. Ilsale a 22 punti, uno in meno del Pisa e uno in più dello Spezia, che non va oltre l’1-1 contro il Brescia al Rigamonti: Di Serio al 32? blocca il risultato, ma Verreth al 52? ristabilisce la parità. Pareggio anche per la Cremonese, che sale a 18 punti dopo il 2-2 sul campo del Modena: al 12? Bonazzoli apre le marcature, ma al 30? Caso pareggia. Al 46? Dellavalle porta in vantaggio i Canarini, ma al 64? Vazquez mette la firma sul segno ‘X’.