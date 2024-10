Davidemaggio.it - Segreti di Famiglia al posto di Endless Love

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Colpo di scena. Che il ritorno didisu Canale 5 fosse imminente lo si sapeva già, quello che non si sapeva è ciò che stiamo per svelarvi. Possiamo anticiparvi, infatti, l’inattesa mossa di Canale 5. Il ritorno della ‘migliore telenovela’ agli International Emmy Awards non avverrà in prima serata bensì in daytime. Sarà propriodia sostituiredal lunedì al venerdì alle 14:10. Le due dizi, del resto, hanno in comune uno dei protagonisti: Ilgaz Kaya. L’appuntamento è già per il prossimo 11 novembre.dialdiDavide Maggio.