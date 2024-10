Scontri prima di Cesena-Padova, la Questura presenta il "conto": Daspo anche per nove ultras bianconeri (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non si sono fermate le indagini della Questura sugli Scontri tra tifosi avvenuti prima di Cesena-Padova, gara di Coppa Italia dello scorso agosto. Sono stati notificati infatti nove Daspo (Divieto di accesso alle manifestazioni sportive) emessi dal Questore di Forlì-Cesena nei confronti stavolta Cesenatoday.it - Scontri prima di Cesena-Padova, la Questura presenta il "conto": Daspo anche per nove ultras bianconeri Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non si sono fermate le indagini dellasuglitra tifosi avvenutidi, gara di Coppa Italia dello scorso agosto. Sono stati notificati infatti(Divieto di accesso alle manifestazioni sportive) emessi dal Questore di Forlì-nei confronti stavolta

Incidenti Cesena-Padova: daspo da 18 mesi a 5 anni per 9 tifosi bianconeri

Incidenti prima di Cesena-Padova di coppa Italia: sono arrivati 9 daspo per i tifosi cesenati dopo gli scontri dello scorso 4 agosto. I daspo sono ...

Scontri a Padova, dopo oltre sette anni il verdetto: 18 assolti su 22 imputati

I pesanti tafferugli nacquero dopo che centinaia di appartenenti ai centri sociali veneti (in particolare al Cso Pedro) fecero un corteo per contrastare il presidio organizzato da Forza Nuova contro l ...

Scontri e feriti al corteo pro Palestina. Il Viminale: «C'erano infiltrati» arrivati anche da Padova e Mestre «inseriti nelle prime file»

Prima la calma apparente poi gli scontri innescati da gruppi di infiltrati, antagonisti prevalentemente del Nord Italia, arrivati da Padova, Torino e Mestre inseriti nelle prime file. E ...

Scontri a Padova dopo Trento-Lecco, Daspo a 5 ultrà lombardi

Il questore di Padova, Marco Odorisio ... coinvolti nei disordini avvenuti allo Stadio Euganeo il primo settembre nella partita Trento-Lecco di Lega Pro. I provvedimenti sono in corso di ...