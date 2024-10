Sabaudia bastonate e calci nel negozio di alimentari | arrestati un uomo e una donna

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – All’esito di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, i Carabinieri della Stazione dihanno tratto in arresto due persone, une una, entrambi trentasettenni residenti nel territorio pontino, per i reati di rapina aggravata e lesioni personali. I due soggetti sono ritenuti gravemente indiziati della rapina messa a segno la sera del 24 agosto scorso, allorquando entrando in undi generiper acquistare bottiglie di birra, senza una plausibile motivo, iniziavano a inveire nei confronti di un cliente e successivamente, dopo averlo colpito cone un bastone in legno, gli asportavano il telefono cellulare e la somma in denaro di euro 40,00, per poi dileguarsi a bordo di un’autovettura. Nell’occorso, la vittima era stata portata presso l’ospedale di Latina per le cure del caso.