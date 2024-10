RTL 102.5 e Radiofreccia saranno radio ufficiali di "La notte di certe notti". Il concerto evento di Ligabue (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il grande evento di Ligabue si terrà in data 21 giugno 2025. Quel giorno i fan festeggeranno «La notte di certe notti». RTL 102.5 e radiofreccia saranno le radio ufficiali dell'evento, che arriva a vent'anni dal primo storico concerto a Campovolo (10 settembre 2005) che all'epoca batté il record di spettatori paganti (più di 160.000). Luciano Ligabue tornerà dunque a Reggio Emilia con un grande evento per celebrare insieme ai fan i 30 anni di «certe notti» – il brano del 1995 che ha segnato uno dei momenti più significativi della sua carriera. A sorpresa, in diretta su RTL 102.5, Luciano Ligabue ha annunciato la partnership con RTL 102.5 e radiofreccia. «Non riesco a capacitarmi del fatto che l’anno prossimo saranno 30 anni dall’uscita di certe notti; a questo punto, tanto vale celebrare e festeggiare lo scorrere del tempo. Panorama.it - RTL 102.5 e Radiofreccia saranno radio ufficiali di "La notte di certe notti". Il concerto evento di Ligabue Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il grandedisi terrà in data 21 giugno 2025. Quel giorno i fan festeggeranno «Ladi». RTL 102.5 eledell', che arriva a vent'anni dal primo storicoa Campovolo (10 settembre 2005) che all'epoca batté il record di spettatori paganti (più di 160.000). Lucianotornerà dunque a Reggio Emilia con un grandeper celebrare insieme ai fan i 30 anni di «» – il brano del 1995 che ha segnato uno dei momenti più significativi della sua carriera. A sorpresa, in diretta su RTL 102.5, Lucianoha annunciato la partnership con RTL 102.5 e. «Non riesco a capacitarmi del fatto che l’anno prossimo30 anni dall’uscita di; a questo punto, tanto vale celebrare e festeggiare lo scorrere del tempo.

Ligabue e "La notte di certe notti": RTL 102.5 e Radiofreccia sono le radio ufficiali

Il 21 giugno 2025, Luciano Ligabue celebrerà "La notte di certe notti" a Campovolo, un evento unico per festeggiare due importanti traguardi: i 30 anni del brano iconico "Certe notti" e i 20 anni dal

