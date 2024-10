Roma, pronta la contestazione: curva Sud decide tra sciopero del tifo e tregua (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I giallorossi scenderanno in campo all'Olimpico contro il Torino I tempi dei sold out, all'Olimpico giallorosso, sembrano lontani. Per i tifosi della Roma quella contro il Torino sarà l'ennesima occasione per esprimere il proprio dissenso contro una società che i tifosi giudicano lontana e inadeguata, nonostante i milioni investiti sul mercato. Il rapporto con i Sbircialanotizia.it - Roma, pronta la contestazione: curva Sud decide tra sciopero del tifo e tregua Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I giallorossi scenderanno in campo all'Olimpico contro il Torino I tempi dei sold out, all'Olimpico giallorosso, sembrano lontani. Per isi dellaquella contro il Torino sarà l'ennesima occasione per esprimere il proprio dissenso contro una società che isi giudicano lontana e inadeguata, nonostante i milioni investiti sul mercato. Il rapporto con i

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ladella Sud: ecco le opzioni sul tavolo;laSud decide tra sciopero del tifo e tregua; Agrifood Magazine – 30/10/2024; L'Olimpico non è più amico.un'altracontro squadra e società ;-Udinese, la protesta dellaSud che entra all'Olimpico dopo mezz'ora; "Tutti i settori fuori per trenta minuti". Il tifo giallorosso scarica i Friedkin; Leggi >>>

Roma, pronta la contestazione: curva Sud decide tra sciopero del tifo e tregua

(msn.com)

(Adnkronos) - I tempi dei sold out, all'Olimpico giallorosso, sembrano lontani. Per i tifosi della Roma quella contro il Torino sarà l'ennesima occasione per esprimere il proprio dissenso contro una s ...

Roma, l’Olimpico non è più amico: pronta un’altra contestazione contro squadra e società

(ilmessaggero.it)

La Roma nelle ultime stagioni ha sempre potuto contare sul supporto senza freni dell’Olimpico, anche dopo i soliti passi falsi. Adesso lo strappo con la tifoseria è evidente e i sold ...

L’Olimpico non è più amico. Pronta un’altra contestazione contro squadra e società

(forzaroma.info)

La Roma nelle ultime stagioni ha sempre potuto contare sul supporto senza freni dell'Olimpico, anche dopo i soliti passi falsi, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Adesso lo strappo con la tifoser ...

Roma, prosegue la contestazione della Curva Sud: con l’Inter fuori 15'

(lapresse.it)

Prosegue la contestazione della tifoseria della Roma contro la presidenza Friedkin. Anche per la sfida interna contro l'Inter, dopo quella casalinga con ...