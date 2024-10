Resta incinta a 20 anni, il papà e il fratello vanno dall’ex fidanzato e sparano contro la sua casa: arrestati (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'episodio risale a gennaio, dopo che la figlia e l'allora fidanzato si sono lasciati. Per il padre e il fratello andava vendicato il suo onore, per questo hanno sparato almeno sei colpi di arma da fuoco fuori da casa del giovane. Fanpage.it - Resta incinta a 20 anni, il papà e il fratello vanno dall’ex fidanzato e sparano contro la sua casa: arrestati Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'episodio risale a gennaio, dopo che la figlia e l'allorasi sono lasciati. Per il padre e ilandava vendicato il suo onore, per questo hanno sparato almeno sei colpi di arma da fuoco fuori dadel giovane.

L’episodio risale a gennaio, dopo che la figlia e l’allora fidanzato si sono lasciati. Per il padre e il fratello andava vendicato il suo onore, per questo hanno sparato almeno sei colpi di arma da ...

chi resta incinta, perde. A raccogliere l'incredibile vicenda è l'Adnkronos tramite l'avvocato della famiglia della giovanissima vittima del 'gioco', il legale Marina Condoleo, membro dell ...

Telefonate alle donne in età fertile, Pechino esorta ma vuole anche capire perché le donne non fanno più figli. Intanto vara 13 misure a sostegno della ...

All’età di 62 anni e in menopausa da 20, sarà mamma per la terza volta a ottobre. E’ il caso di una donna medico di Lugo (Spagna), Lina Alvarez, incinta di 8 mesi grazie a un trattamento di ...