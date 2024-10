Rapina shock nella villa dei D'Orsogna: rubati gioielli e contanti per mezzo milione (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Chieti - Cinque Rapinatori armati assaltano la villa dei D'Orsogna a Rocca San Giovanni, saccheggiando cassaforte e fuggendo con un bottino considerevole. Colpo milionario nella villa dell'imprenditore Valerio D'Orsogna a Rocca San Giovanni, dove una banda di cinque persone, armate di pistole e spranghe, ha messo a segno una Rapina dal bottino di quasi mezzo milione di euro. I malviventi, tutti con il volto coperto da passamontagna, sono entrati in azione lunedì sera, approfittando del rientro dei proprietari. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo di Rapinatori ha agito tra le 21 e le 22. Mentre quattro di loro facevano irruzione nella villa attraverso una porta-finestra, un quinto complice è rimasto all'esterno, probabilmente per fare da palo e controllare la situazione. Abruzzo24ore.tv - Rapina shock nella villa dei D'Orsogna: rubati gioielli e contanti per mezzo milione Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Chieti - Cinquetori armati assaltano ladei D'a Rocca San Giovanni, saccheggiando cassaforte e fuggendo con un bottino considerevole. Colpo milionariodell'imprenditore Valerio D'a Rocca San Giovanni, dove una banda di cinque persone, armate di pistole e spranghe, ha messo a segno unadal bottino di quasidi euro. I malviventi, tutti con il volto coperto da passamontagna, sono entrati in azione lunedì sera, approfittando del rientro dei proprietari. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo ditori ha agito tra le 21 e le 22. Mentre quattro di loro facevano irruzioneattraverso una porta-finestra, un quinto complice è rimasto all'esterno, probabilmente per fare da palo e controllare la situazione.

Assalto armato alla villa di D’Orsogna: portati via Rolex, denaro e borse griffate

LANCIANO Rapina a mano armata l’altra notte nella villa del noto imprenditore dolciario Valerio D’Orsogna, di Lanciano, situata in località Scalzino di Rocca San Giovanni ...

Rapina in villa dai D’Orsogna a Lanciano: mezzo milione il bottino, slavi, non hanno torto un capello

Nella villa del noto imprenditore dolciario Valerio D'Orsogna, di Lanciano, situata in località Scalzino di Rocca San Giovanni ...

