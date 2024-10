PS5 Pro, il PSSR potrebbe rivelarsi più importante della GPU più potente, per il director di Dying Light (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tymon Smekta?a, il director della serie Dying Light, ha affermato che il PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) di PS5 Pro potrebbe rivelarsi più importane della GPU inserita nella nuova console, decisamente più potente di quella presente nel modello base. Il direttore della celeberrima serie videoludica a base di zombie ha colto l’occasione rappresentata da una nuova intervista con Gamingbolt per elogiare il PSSR, la tecnologia di upscaling creata da Sony e che ricordiamo si basa sull’utilizzo dell’IA (oltre che su hardware dedicato) per offrire a schermo delle immagini più definite. Leggiamo quanto affermato da Tymon Smekta?a: “Stiamo appena iniziando a scoprire tutte le capacità di PS5 Pro, ma è già entusiasmante perché ci offre molta più flessibilità in termini di grafica e prestazioni. Game-experience.it - PS5 Pro, il PSSR potrebbe rivelarsi più importante della GPU più potente, per il director di Dying Light Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tymon Smekta?a, ilserie, ha affermato che il PlayStation Spectral Super Resolution () di PS5 Propiù importaneGPU inserita nella nuova console, decisamente piùdi quella presente nel modello base. Il direttoreceleberrima serie videoludica a base di zombie ha colto l’occasione rappresentata da una nuova intervista con Gamingbolt per elogiare il, la tecnologia di upscaling creata da Sony e che ricordiamo si basa sull’utilizzo dell’IA (oltre che su hardware dedicato) per offrire a schermo delle immagini più definite. Leggiamo quanto affermato da Tymon Smekta?a: “Stiamo appena iniziando a scoprire tutte le capacità di PS5 Pro, ma è già entusiasmante perché ci offre molta più flessibilità in termini di grafica e prestazioni.

Per Tymon Smektala, il director della serie Dying Light, il PSSR di PS5 Pro potrebbe rivelarsi una novità persino più importante della GPU più potente montata dalla console.

