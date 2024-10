Lanazione.it - Prato, Commini ancora nel mirino dei tifosi: tornano le scritte fuori dallo stadio

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 -sui cancelli delloLungobisenzio contro Stefano. Era già accaduto circa due settimana fa, quando ilaveva appena perso la terza partita consecutiva nel girone D di serie D e annunciato la separazione dal tecnico Maurizio Ridolfi. Questa mattina ecco di nuovo messaggi contro la proprietà, nonostante i risultati in crescita della squadra con l'avvento sulla panchina biancazzurra di Marco Mariotti. I cinque punti ottenuti nelle ultime tre gare non sembrano aver placato gli animi accessi di una parte dei sostenitori del, in rotta da tempo con. "Società di pizzicaroli. Quattro anni sempre la solita minestra riscaldata", l'attacco contro il presidente dei lanieri, preso di mira anche durante le partite interne con dei cori. Francesco Bocchini