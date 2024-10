Parte la produzione di olio sociale nei terreni confiscati alla camorra (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La città di San Giorgio a Cremano (Napoli) produrrà il primo olio d'oliva "sociale" ottenuto dagli alberi del terreno ex Terra Felix, il terreno confiscato alla malavita e restituito alla collettività, su cui sono in corso diversi progetti di rigenerazione. Uno di questi è stato affidato Napolitoday.it - Parte la produzione di olio sociale nei terreni confiscati alla camorra Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La città di San Giorgio a Cremano (Napoli) produrrà il primod'oliva "" ottenuto dagli alberi del terreno ex Terra Felix, il terreno confiscatomalavita e restituitocollettività, su cui sono in corso diversi progetti di rigenerazione. Uno di questi è stato affidato

La produzione dell'olio sociale, primo risultato concreto del progetto, è il frutto di un intenso lavoro collettivo che non solo ridona vita a un bene confiscato, ma lancia un messaggio forte alla ...

SAN GIORGIO A CREMANO - La Città di San Giorgio a Cremano produrrà il primo olio d’oliva "sociale" ottenuto dagli alberi del terreno ex Terra Felix, il ...

(askanews) – Sono state la siccità e il caldo record nelle principali regioni produttrici, come la Puglia e la Sicilia, a fare crollare la produzione nazionale di olio d’oliva italiano.

