Ilfattoquotidiano.it - Parigi-Bercy, Rublev si prende a racchettate per la rabbia e il ginocchio inizia a sanguinare – Video

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ancora una volta laha preso il sopravvento su Andrey. Durante il match contro Francisco Cerundolo – valido per il Masters 1000 di– il tennista russo si è lasciato andare all’ennesimo gesto di frustrazione e autolesionismo.sisulsinistro con così tanta violenza e foga da procurarsi un taglio. In vantaggio 5-2 nel primo set, il russo è andato sotto 5-6 per poi perdere al tie-break. L’ira si scatena poco dopo, quando Cerundolo gli toglie il servizio.è poi uscito sconfitto in due set (7-6; 7-5). Can somebody getsome mental help? A mental coach? Therapy? Something? This is getting out of hand. pic.twitter.com/mQ3uXa1ZRC — Scott Reichel (@ReichelRadio) October 29, 2024 Già nel finale del primo setsi era seduto in panchina gettando per terra con forza le bottigliette poste lì vicino.