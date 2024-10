Quifinanza.it - Open Banking: crescono italiani con almeno un conto connesso

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cresce la platea di consumatori digitali che utilizzano soluzioni diin Italia, con un tasso di successo nell’accesso ai dati dei conti correnti che nel primo semestre dell’anno aumenta complessivamente di 1,7 punti percentuali, raggiungendo quota 49,2%. Una maggiore fiducia che è dimostrata anche dal progressivo aumento delle quote della clientela meno giovane, come gli appartenenti alla Generazione X e i Baby Boomers. Si riduce anche la quota di profili ad alto rischio.conunSono alcune delle evidenze del market outlook realizzato da CRIF sull’in Italia, realizzato in concomitanza del Tomorrow Speaks, evento annuale di CRIF dedicato all’evoluzione del settore finanziario.