Omicidio Sara Centelleghe, Jashandeep Badhan sotto osservazione: “Valutare se può stare in carcere” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Jashandeep Badhan si sarebbe intrufolato nell'appartamento di Sara Centelleghe sapendo che la giovane era da sola, e in circa 10 minuti l'ha aggredita con inaudita violenza. Il gip ha sottolineato il "contesto di degrado e disagio sociale" e le "difficoltà psicologiche" dell'omicida 19enne. Fanpage.it - Omicidio Sara Centelleghe, Jashandeep Badhan sotto osservazione: “Valutare se può stare in carcere” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)si sarebbe intrufolato nell'appartamento disapendo che la giovane era da sola, e in circa 10 minuti l'ha aggredita con inaudita violenza. Il gip halineato il "contesto di degrado e disagio sociale" e le "difficoltà psicologiche" dell'omicida 19enne.

Sara Centelleghe, Jashandeep Badhan: «Cercavo l'amica per scambiare la droga». Il 18enne è sotto osservazione psichiatrica

Jashandeep Badhan, il 19enne accusato di aver ucciso sabato 26 ottobre Sara Centelleghe a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, stava cercando della droga ...

Omicidio Sara Centelleghe, killer cercava l'amica per la droga

Jashandeep Badhan, il 19enne accusato di aver ucciso lo scorso sabato Sara Centelleghe a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, stava cercando della droga la notte dell'omicidio e sperava di trovarla ...

A sinistra Sara Centelleghe, che avrebbe compiuto 19 anni il 9 novembre. A destra il suo assassino, Jashan Badhan

L’amica, tuttavia, sembra del tutto estranea all’omicidio compiuto dal giovane, che viveva nello stesso complesso residenziale della vittima. Secondo quanto riportano i giornali locali, l’appuntamento ...

Omicidio di Sara Centelleghe: il killer Jashandeep Badhan era alla ricerca di droga prima del delitto

Sarebbe legato alla droga il movente che spinto il ragazzo di 19 anni a uccidere a colpi di forbice la sua vicina di casa ...