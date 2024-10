Napoli, oggi incontro con l’entourage di Kvaratskhelia per decidere sul futuro (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Napoli, fissato oggi l’incontro con gli agenti di Kvaratskhelia Dopo la grande vittoria contro il Milan di ieri al Meazza, i dirigenti del Napoli incontreranno L'articolo Napoli, oggi incontro con l’entourage di Kvaratskhelia per decidere sul futuro proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Napoli, oggi incontro con l’entourage di Kvaratskhelia per decidere sul futuro Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024), fissatol’con gli agenti diDopo la grande vittoria contro il Milan di ieri al Meazza, i dirigenti delincontreranno L'articolocondipersulproviene da ForzAzzurri.net.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il Mattino – Incontro in programma oggi tra l’entourage di Kvara e ADL per definire il futuro; L’entourage di Kvara non arriverà oggi a Napoli; Napoli, ecco quando sarà in città l’entourage di Kvaratskhelia per discutere del rinnovo; Rinnovo Kvara, il Napoli non andrà oltre i sei milioni. Bisogna capire se l’entourage è disposto ad abbassare le pretese (Di Marzio); Napoli, oggi vertice con il Chelsea per Romelu Lukaku. News di calciomercato; Napoli in pole per Dedic! Dall’Inghilterra: previsto incontro con l’entourage, cifre e dettagli; Leggi >>>

Napoli, c’è una brutta notizia su Kvaratskhelia

(ultimecalcionapoli.it)

Protagonista a San Siro, primo gol al Milan e l'MVP per Kvaratskhelia nella vittoria del Napoli decisa anche con un suo gol da fuori area che ha praticamente messo in ginocchio il Milan ...

Napoli: incontro dopo il Milan, firma ad un passo

(napolicalciolive.com)

In casa Napoli si continua a lavorare per blindare i propri giocatori. Incontro previsto dopo il Milan e firma più vicina. Tutti i dettagli ...

Rinnovo Kvaratskhelia, oggi il summit col Napoli: la richiesta di Khvicha per firmare

(areanapoli.it)

L'edizione odierna de quotidiano Il Mattino fa un focus sul futuro dell'attaccante sinistro in forza al Napoli, Khvicha Kvaratskhelia.

REPUBBLICA - Napoli, c'è ancora distanza con l'entourage di Kvaratskhelia per il rinnovo, a fine mese incontro decisivo tra le parti

(napolimagazine.com)

La Repubblica ha fatto il punto sul possibile rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli. Tra le parti c'è ancora distanza e si cercherà di trovare un accordo: "L'accordo non si trova, a ...