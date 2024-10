Napolipiu.com - Napoli, Conte vuole De Vrij: l’olandese può arrivare a parametro zero

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il club azzurro punta al difensore dell’Inter per rinforzare il reparto arretrato nella prossima stagione La bomba di mercato arriva direttamente da Radio Kiss Kiss: Stefan depotrebbe vestire la maglia azzurra nella prossima stagione. Un’indiscrezione destinata a far discutere, soprattutto considerando i rapporti tra il centrale olandese e Antonio. Ilsu DeI due si conoscono bene, molto bene. Il tecnico salentino ha già allenato Deall’Inter, trasformandolo in uno dei pilastri della difesa che conquistò lo scudetto nel 2021. Un feeling mai nascosto, tanto che orastarebbe spingendo per riabbracciare il suo “guerriero” all’ombra del Vesuvio. Il tempismo non è casuale: il centrale è in scadenza con i nerazzurri e ilsi è già mosso attraverso Federico Pastorello, agente del giocatore che cura anche gli interessi di Meret.