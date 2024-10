Mistermovie.it - Mister Movie | Scary Movie 6 data di uscita, cast, spoiler sulla trama, trailer e novità

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.6 è finalmente in arrivo, con i fratelli Wayans di nuovo alla guida del progetto. Ecco tutto ciò che sappiamo finora sul prossimo capitolo del franchise horror-parodistico.diimminente Dopo più di vent’anni dal primo, la celebre serie che prende in giro i film horror è pronta a tornare sul grande schermo. La notizia, annunciata dal presidente di Miramax, Jonathan Glickman, ha reso ufficiale ciò che i fan aspettavano da anni:6 è in fase di produzione, e Marlon, Shawn e Keenen Wayans sono coinvolti come sceneggiatori. Si tratta della prima collaborazione dei fratelli Wayans su un progetto cinematografico dal lontano 2006, un ritorno tanto atteso che promette di riportare sullo schermo la comicità unica che ha reso celebre il franchise.