Milan-Napoli, Fonseca non molla: “Scudetto sfumato? Ecco cosa vi dico” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Paulo Fonseca, allenatore rossonero, ha parlato nel post-partita di Milan-Napoli 0-2 a 'San Siro'. Il tecnico non ha intenzione di mollare Pianetamilan.it - Milan-Napoli, Fonseca non molla: “Scudetto sfumato? Ecco cosa vi dico” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Paulo, allenatore rossonero, ha parlato nel post-partita di0-2 a 'San Siro'. Il tecnico non ha intenzione dire

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Milan-Napoli, tifosi indiavolati: Fonseca preferito a Conte, la papera di Maignan (e non solo) e il caso Leao; Fonseca non molla dopo Milan-Napoli: "Scudetto? Nessuno lo ha vinto dopo nove partite"; Milan-Napoli, Fonseca non molla: “Scudetto sfumato? Ecco cosa vi dico”; Lukaku e Kvaratskhelia stendono il Milan, il Napoli in fuga. Scudetto, Fonseca non si arrende; Paulo Fonseca delira in tv dopo Milan-Napoli: "Cosa mai vista dopo 9 partite"; Milan, Fonseca: "Non cerco scuse, Napoli ha fatto meglio"; Leggi >>>

Milan-Napoli, Fonseca: "Leao? Non c'è conflitto, ma non prego i giocatori"

(sport.sky.it)

L'allenatore del Milan spiega la sconfitta con il Napoli: "Loro hanno avuto due occasioni e fatto ... "L'obiettivo è sempre lo scudetto" “Io guardo la crescita della squadra”, continua Fonseca. “Non è ...

Milan ko, Fonseca non ci sta: “Impedito al Napoli di uscire”

(calciomercato.it)

Le dichiarazioni di Fonseca dopo la sconfitta col Napoli che spedisce il suo Milan a -11 dalla vetta della classifica ...

Perché il Milan ha scelto Fonseca come allenatore, la TV americana non se lo spiega: “Cosa stanno facendo?”

(msn.com)

La stagione finora altalenante del Milan tra campionato e Champions spinge i media ad alcune riflessioni su cosa è andato storto finora ...

Milan-Napoli, Fonseca: “Siamo mancati in fase realizzativa. Leao? Non devo pregare i giocatori”

(calciostyle.it)

Visualizzazioni: 86 Al termine di Milan-Napoli, l’allenatore dei rossoneri, Paulo Fonseca, è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match. Di seguito un estratto delle parole del tecnico p ...