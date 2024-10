Meteo della Settimana: Anticiclone in Arrivo e Temperature Mite, ma Attenzione a Nebbie e Foschie! (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma - Un’onda di stabilità Meteorologica è in Arrivo, portando con sé un clima Mite e Temperature superiori alla media, ma non mancheranno Foschie e Nebbie in pianura e lungo l’Adriatico. SITUAZIONE MeteoROLOGICA. Un vasto e potente campo anticiclonico ha preso il controllo dell’Europa centrale e meridionale, estendendosi fino all'Italia. Nelle prossime giornate, ci aspettiamo un periodo di stabilità atmosferica, caratterizzato da un clima morbido per la stagione, destinato a perdurare per diversi giorni. Tuttavia, il tempo non sarà sempre sereno ovunque; ci saranno Nebbie, Foschie e nubi basse, fenomeni tipici della stagione autunnale avanzata. Queste condizioni saranno più evidenti nelle ore più fredde, specialmente sulla Val Padana, lungo l’Adriatico e nelle conche appenniniche del centro-nord. Abruzzo24ore.tv - Meteo della Settimana: Anticiclone in Arrivo e Temperature Mite, ma Attenzione a Nebbie e Foschie! Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma - Un’onda di stabilitàrologica è in, portando con sé un climasuperiori alla media, ma non mancherannoin pianura e lungo l’Adriatico. SITUAZIONEROLOGICA. Un vasto e potente campo anticiclonico ha preso il controllo dell’Europa centrale e meridionale, estendendosi fino all'Italia. Nelle prossime giornate, ci aspettiamo un periodo di stabilità atmosferica, caratterizzato da un clima morbido per la stagione, destinato a perdurare per diversi giorni. Tuttavia, il tempo non sarà sempre sereno ovunque; ci sarannoe nubi basse, fenomeni tipicistagione autunnale avanzata. Queste condizioni saranno più evidenti nelle ore più fredde, specialmente sulla Val Padana, lungo l’Adriatico e nelle conche appenniniche del centro-nord.

