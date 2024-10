Maxi sequestro di rifiuti speciali nel Napoletano dei finanzieri (Di mercoledì 30 ottobre 2024) NAPOLI – Alla luce delle indicazioni fornite dal Prefetto di Napoli – Dr. Michele di Bari, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno disposto un rafforzamento delle attività di controllo economico del territorio, nell’area che rientra nel c.d. “Miglio d’oro”. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Portici, nel corso di un’attività info-investigativa, hanno scoperto un complesso aziendale di circa 400 m2 sito nella zona litoranea del comune di Ercolano che – seppur autorizzato alla detenzione, recupero e al riciclo dei rifiuti tessili, fino ad un limite di 5 tonnellate – è risultato contenere oltre 17 tonnellate di indumenti usati e scarti di lavorazione, superando di tre volte il limite consentito. Primacampania.it - Maxi sequestro di rifiuti speciali nel Napoletano dei finanzieri Leggi tutta la notizia su Primacampania.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) NAPOLI – Alla luce delle indicazioni fornite dal Prefetto di Napoli – Dr. Michele di Bari, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, idel Comando Provinciale di Napoli hanno disposto un rafforzamento delle attività di controllo economico del territorio, nell’area che rientra nel c.d. “Miglio d’oro”. In particolare, idella Compagnia di Portici, nel corso di un’attività info-investigativa, hanno scoperto un complesso aziendale di circa 400 m2 sito nella zona litoranea del comune di Ercolano che – seppur autorizzato alla detenzione, recupero e al riciclo deitessili, fino ad un limite di 5 tonnellate – è risultato contenere oltre 17 tonnellate di indumenti usati e scarti di lavorazione, superando di tre volte il limite consentito.

Oltre 17 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi sequestrati e una denuncia: è il bilancio di un'operazione dei finanzieri della compagnia di Portici (Napoli) scattata nel Napoletano, alla luce ...

