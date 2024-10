Matteo Berrettini torna in campo a Metz: prosegue la rincorsa alle teste di serie agli Australian Open (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il calendario ATP sta arrivando ormai all’ultima pagina e dopo il Masters 1000 di Parigi-Bercy ci sarà ancora una settimana di gioco prima del grande appuntamento delle Finals. In programma, infatti, ci sono i torneo di Belgrado e Metz e, proprio quest’ultimo, vedrà presente in tabellone Matteo Berrettini, che sta proseguendo la sua rincorsa a diventare testa di serie ai prossimi Australian Open. La sconfitta al primo turno contro l’Australiano Alexey Popyrin a Parigi-Bercy ha sicuramente rallentato il cammino del tennista romano, che aveva bisogno di fari punti nell’ultimo 1000 della stagione. Berrettini al momento è numero 35 del mondo, ma potrebbe anche essere sorpassato da qualche giocatore al termine di questa settimana. Per il tennista azzurro il torneo di Metz diventa dunque assolutamente importantissimo. Oasport.it - Matteo Berrettini torna in campo a Metz: prosegue la rincorsa alle teste di serie agli Australian Open Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il calendario ATP sta arrivando ormai all’ultima pagina e dopo il Masters 1000 di Parigi-Bercy ci sarà ancora una settimana di gioco prima del grande appuntamento delle Finals. In programma, infatti, ci sono i torneo di Belgrado ee, proprio quest’ultimo, vedrà presente in tabellone, che stando la suaa diventare testa diai prossimi. La sconfitta al primo turno contro l’o Alexey Popyrin a Parigi-Bercy ha sicuramente rntato il cammino del tennista romano, che aveva bisogno di fari punti nell’ultimo 1000 della stagione.al momento è numero 35 del mondo, ma potrebbe anche essere sorpassato da qualche giocatore al termine di questa settimana. Per il tennista azzurro il torneo didiventa dunque assolutamente importantissimo.

