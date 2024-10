Masters 1000 Parigi-Bercy, Alcaraz: “Campi molto veloci qui, li farei un po’ più lenti per gli spettatori” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Il grande obiettivo è vincere tutti i tornei che rimangono da giocare. Sto giocando alla grande, sono molto orgoglioso della stagione che ho fatto, ma voglio davvero vincere ancora. Mancano solo poche settimane alla fine della stagione e voglio andare avanti giorno dopo giorno. Confido di avere grandi risultati, sarei molto entusiasta di uscire Campione qui”. Lo ha detto in conferenza stampa Carlos Alcaraz dopo l’esordio vincente nel Masters 1000 di Parigi-Bercy. Negli ultimi anni lo spagnolo era sempre arrivato con qualche problematica fisica a fine anno, ma quest’anno la situazione è diversa: “Penso di essere molto più motivato ora, ho accettato che la stagione è lunga e dobbiamo giocare fino alla fine. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Il grande obiettivo è vincere tutti i tornei che rimangono da giocare. Sto giocando alla grande, sonoorgoglioso della stagione che ho fatto, ma voglio davvero vincere ancora. Mancano solo poche settimane alla fine della stagione e voglio andare avanti giorno dopo giorno. Confido di avere grandi risultati, sareientusiasta di uscireone qui”. Lo ha detto in conferenza stampa Carlosdopo l’esordio vincente neldi. Negli ultimi anni lo spagnolo era sempre arrivato con qualche problematica fisica a fine anno, ma quest’anno la situazione è diversa: “Penso di esserepiù motivato ora, ho accettato che la stagione è lunga e dobbiamo giocare fino alla fine.

Masters 1000 Parigi-Bercy: fuori Musetti, Berrettini e Arnaldi: tutti gli azzurri sono stati eliminati dopo il forfait di Sinner

Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi sono stati eliminati dal torneo Masters 1000 di Parigi Bercy. Un torneo che non si è rivelato fortunato per gli azzurri. Tutti e otto gli italiani ...

Masters 1000 Parigi-Bercy, fuori Musetti e Berrettini: degli azzurri resta solo Arnaldi

Sia Lorenzo Musetti che Matteo Berrettini sono stati eliminati dal torneo Masters 1000 di Parigi Bercy. Un torneo che non si sta rivelando fortunato ...

Atp Parigi-Bercy, Arnaldi fuori al 1° turno: Rune vince con un doppio 6-4

Arnaldi saluta Bercy, battuto in due set da Holger Rune: nessun italiano ha raggiunto il secondo turno del torneo parigino. Il Masters 1000 di Parigi-Bercy è in diretta su Sky Sport e in streaming su ...

Sinner si ritira dal Masters 1000 di Parigi-Bercy a causa di un virus (ma alle finals di Torino ci sarà)

Jannik Sinner si ritira dal Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024. Colpo di scena alla vigilia del suo debutto al torneo parigino. Come riportato da Sky Sport non è niente di preoccupante ma ...