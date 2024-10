Manovra 2025, audizioni al via il 4 novembre (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Prenderanno il via lunedì 4 novembre, alle ore 9 con i rappresentanti di Legambiente, Wwf, Ecco e Sbilanciamoci, L'articolo Manovra 2025, audizioni al via il 4 novembre proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Manovra 2025, audizioni al via il 4 novembre Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Prenderanno il via lunedì 4, alle ore 9 con i rappresentanti di Legambiente, Wwf, Ecco e Sbilanciamoci, L'articoloal via il 4proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:al via il 4 novembre;alla Camera: dal taglio del cuneo ai ritocchi alle pensioni, tutte le misure; Alla Camera inizia l’esame della, Mattarella firma. Il testo alla Camera, scontro su Sanità e pensioni;, taglio del cuneo fiscale e aliquote Irpef confermati nel bilancio; Bonus casa, come cambia la mappa delle detrazioni. Confedilizia: "Con tagli più nero"; Leggi >>>

Manovra 2025, audizioni al via il 4 novembre

(msn.com)

(Adnkronos) - Prenderanno il via lunedì 4 novembre, alle ore 9 con i rappresentanti di Legambiente, Wwf, Ecco e Sbilanciamoci, le audizioni in commissione Bilancio della Camera delle associazioni e de ...

Manovra, testo alla Camera: audizioni al via il 28 ottobre

(finanza.repubblica.it)

Dj 30 Industrials Average 42.515 INV. Nasdaq 18.277 INV.

Manovra, Osperdi: chiesta audizione Cts con Balducci, Comellini, Trenta e Zoccano

(primapaginanews.it)

L'Osservatorio ha chiesto di poter intervenire con una propria delegazione di esperti, nell’ambito del ciclo di audizioni che prenderanno il via il prossimo 4 novembre sul testo della Legge di Bilanci ...

Manovra 2025, previsto un taglio da 4,6 miliardi di euro al Fondo Auto: cosa cambia

(tg24.sky.it)

Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2025, previsto un taglio da 4,6 miliardi di euro al Fondo Auto: cosa cambia ...