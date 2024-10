Manchester United-Leicester oggi in tv: programma, orario e diretta Carabao Cup 2024/2025 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il programma e come vedere in tv Manchester United-Leicester, partita valida per gli ottavi di finale della Carabao Cup 2024/2025. I Red Devils sono freschi della sconfitta in campionato contro il West Ham che è costata l’esonero di Erik ten Hag: ora, con van Nistelrooy in panchina, arriva questo importante appuntamento per passare il turno dopo la vittoria nel turno precedente contro il Barnsley. Le Foxes, però, non sono una squadra da sottovalutare, nonostante la sconfitta contro il Nottingham Forest che ha interrotto una striscia di due vittorie fila. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 20:45 di mercoledì 30 ottobre. STREAMING E TV – In Italia non è prevista la copertura della partita, né in tv né in streaming Manchester United-Leicester oggi in tv: programma, orario e diretta Carabao Cup 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ile come vedere in tv, partita valida per gli ottavi di finale dellaCup. I Red Devils sono freschi della sconfitta in campionato contro il West Ham che è costata l’esonero di Erik ten Hag: ora, con van Nistelrooy in panchina, arriva questo importante appuntamento per passare il turno dopo la vittoria nel turno precedente contro il Barnsley. Le Foxes, però, non sono una squadra da sottovalutare, nonostante la sconfitta contro il Nottingham Forest che ha interrotto una striscia di due vittorie fila. Il fischio d’inizio è inalle ore 20:45 di mercoledì 30 ottobre. STREAMING E TV – In Italia non è prevista la copertura della partita, né in tv né in streamingin tv:CupSportFace.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "Manchester United" - "Leicester": Anteprima e Pronostico della Partita; Van Nistelrooy è il nuovo allenatore del Man United: il suo percorso in panchina fino a oggi; Premier League, Coppa e Supercoppa di Germania: le partite del weekend; FA Cup, in semifinale Chelsea e United: Liverpool ko 3-4 a Old Trafford ai supplementari; Premier League - Manchester United-Leicester City 1-2: le Foxes regalano il 7° titolo al City; Lo United dilaga contro il Southampton, ok Chelsea e Aston Villa. Solo pari per Brighton, Leicester e West Ham; Leggi >>>

Manchester United-Leicester, League Cup: tv, formazioni, pronostico

(ilveggente.it)

Manchester United-Leicester è una partita valida per gli ottavi di finale della Carabao Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: notizie, probabili formazioni, pronostico.

Manchester United vs Leicester team news: Predicted XI for Ruud van Nistelrooy’s first game as interim manager

(msn.com)

Predicted XI for Ruud van Nistelrooy’s first game as interim manager - Van Nistelrooy inherits Manchester United’s injury crisis after Erik ten Hag claimed absenses were holding his team back before h ...

Manchester United XI vs Leicester: Confirmed team news, predicted lineup and injury latest in Carabao Cup

(msn.com)

Confirmed team news, predicted lineup and injury latest in Carabao Cup - Ruud van Nistelrooy to name first team in charge of his former club ...

Next Man Utd manager LIVE: Ruben Amorim gives update after Sporting 'farewell', Leicester build-up

(mirror.co.uk)

Sporting Lisbon boss Ruben Amorim is deep in negotiations with Manchester United, who've selected the highly-rated 39-year-old to replace Erik ten Hag, who was sacked on Monday ...