Locri operaio muore cadendo nel vuoto | stava riparando ascensore

(Adnkronos) – Un operaio di 50 anni, originario di Reggio Calabria, è morto in ospedale a Locri, dove era arrivato

(Adnkronos) - Un operaio di 50 anni, originario di Reggio Calabria, è morto in ospedale a Locri, dove era arrivato in condizioni disperate in seguito a un incidente sul lavoro. L'uomo era intento ad e ...

LOCRI Un tecnico manutentore, Fabio Nicolò, 50 anni originario di Reggio Calabria, è deceduto all'ospedale di Locri, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni a causa di un incidente sul lavo ...

LOCRI (RC) – Tragedia sul lavoro a Locri, in provincia di Reggio Calabria. Un operaio di 50 anni ... ricoverato in gravi condizioni, morendo subito dopo. Si indaga ora per accertare le cause ...