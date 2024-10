Dilei.it - L’ingiusta morte di Aurora: quando denunciare non basta

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) È passato quasi un anno dal brutale omicidio di Giulia Cecchettin, e a volte vorrei poter scrivere che qualcosa è cambiato, ma, in realtà, quasi nulla è mutato, anzi forse se proprio vogliamo dirla tutta, qualcosa in effetti è variato, l’età degli assassini e quella delle vittime si è drammaticamente abbassata. L’ultimo femminicidio in ordine di tempo, perché di quello “pare” si tratti, è quello avvenuto a Piacenza, a morire questa volta una bambina di tredici anni,, precipitata dal terrazzo dell’ottavo piano dello stabile in cui abitava con la mamma e la sorella, mentre si trovava in compagnia del suo ex ragazzo, quindici anni d’età, che è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario.