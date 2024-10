Ilfattoquotidiano.it - Liguria, Travaglio a La7: “Conte ha sbagliato a entrare in una coalizione che ha candidato un dinosauro e non un politico innovativo”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Il centrodestra inha vinto perché haBucci, uno che è un politica da pochissimi anni, un civico, uno che ha sempre fatto politica in loco. Il centrosinistra invece ha: undi vecchissima scuola e che votano solo quelli del Pd, cioè quelli del suo partito”. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore del Fatto Quotidiano, Marco, commenta l’esito delle elezioni in, soffermandosi in particolare sui 5 Stelle: “Orlando per gli elettori del M5s ha funzionato come un diserbante, li ha lasciati tutti a casa. Gli elettori dei 5 Stelle non si considerano la ruota di scorta del Pd e non vanno a votare soltanto perché il Pd gli chiede di dare una mano. Vanno a votare a precise condizioni, che sono un altro modo di fare politica”.