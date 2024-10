Liguria: Foti, 'vincitrice elezioni è Meloni' (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "La partecipazione al voto non è stata maggioritaria e questo ci deve portare a riflettere, ma dalle urne è uscita vincitrice da una parte Giorgia Meloni, che ha convinto Bucci a candidarsi, e dall'altra un centrodestra che da queste elezioni regionali ottiene complessivamente 4 punti e mezzo percentuali in più rispetto alle europee di tre mesi fa. Le elezioni sono state invece perse dal centro perché tra Azione e Italia Viva tre punti si sono spostati dal fronte del centrosinistra al centrodestra. I dati parlano chiaro: il centrodestra da settembre 2022 ha vinto 12 volte su 13 elezioni, l'unica volta che ha perso è stata in Sardegna per uno 0,4%. Questi sono i dati, il resto è cabaret". Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, ospite della trasmissione Sky Start. Liberoquotidiano.it - Liguria: Foti, 'vincitrice elezioni è Meloni' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "La partecipazione al voto non è stata maggioritaria e questo ci deve portare a riflettere, ma dalle urne è uscitada una parte Giorgia, che ha convinto Bucci a candidarsi, e dall'altra un centrodestra che da questeregionali ottiene complessivamente 4 punti e mezzo percentuali in più rispetto alle europee di tre mesi fa. Lesono state invece perse dal centro perché tra Azione e Italia Viva tre punti si sono spostati dal fronte del centrosinistra al centrodestra. I dati parlano chiaro: il centrodestra da settembre 2022 ha vinto 12 volte su 13, l'unica volta che ha perso è stata in Sardegna per uno 0,4%. Questi sono i dati, il resto è cabaret". Così Tommaso, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, ospite della trasmissione Sky Start.

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – "La partecipazione al voto non è stata maggioritaria e questo ci deve portare a riflettere, ma dalle urne è uscita vincitrice da una parte Giorgia Meloni, che ha convinto B ...

