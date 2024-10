Formiche.net - L’identità del Pd e l’antico rito dei Congressi. Il commento di Cangini

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Rispondendo alle sollecitazioni di Lilli Gruber, il giorno dei risultati elettorali in Liguria ad Otto e mezzo Massimo Giannini si è abbandonato ad un durissimo atto di accusa al Movimento 5 Stelle, un partito giudicato irrimediabilmente, e un po’ sprezzantemente, “privo di identità”. Vero. La crisi dell’ex Movimento grillino, oggi mutato in Partito di Giuseppe Conte, è in effetti conclamata. Facendo infatti della Liguria beppegrillina la metafora d’Italia, nove anni fa il Movimento 5 Stelle poteva contare su 120mila voti di preferenza, ridotti a 48mila nel 2020, degradati a 25mila oggi. Questi sono i voti, questo il trend; il resto sono chiacchiere. Ma Massimo Giannini non ha parlato di “consenso”, ha parlato di “identità“.