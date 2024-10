L’ex-stellina di YouTube contro i danni dei figli online: “Meglio un conto in banca vuoti che un’infanzia sbattuta su Internet” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nel corso di un intervento davanti ai legislatori dello Utah, l'ex-baby influencer Shari Franke ha raccontato i pericoli del vlogging familiare. La ventunenne è stata per anni protagonista del canale YouTube gestito dalla madre, recentemente condannata a 30 anni per abuso minorile. Fanpage.it - L’ex-stellina di YouTube contro i danni dei figli online: “Meglio un conto in banca vuoti che un’infanzia sbattuta su Internet” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nel corso di un intervento davanti ai legislatori dello Utah, l'ex-baby influencer Shari Franke ha raccontato i pericoli del vlogging familiare. La ventunenne è stata per anni protagonista del canalegestito dalla madre, recentemente condannata a 30 anni per abuso minorile.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Oltre 50 morti in Spagna per le piogge torrenziali, Valencia l'area piu' colpita; Aurora Tila, oggi l'interrogatorio del fidanzato 15enne: spunta un video in cui la picchiava. Un testimone: «I; Un supertestimone inchioda l’ex fidanzato di Aurora. La madre: “È stata lasciata sola”; Tredicenne morta a Piacenza, l’autopsia: trauma cranico dovuto alla caduta. Fissata la convalida del fermo del fidanzatino; Inondazioni a Valencia, 51 morti, le strade come fiumi: arriva l'esercito. Aumentano i dispersi - Aggiornamento del 30 Ottobre delle ore 10:09; L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, 30 ottobre 2024: tutti i segni; Leggi >>>

Chiara Petrolini, i neonati morti e il racconto choc: «Ho provato a scuoterlo, non respirava e l'ho messo nel giardino. L'altro aveva gli occhi aperti»

(msn.com)

«Ho provato a scuoterlo, non respirava e l'ho messo nel giardino». Sono parole di Chiara Petrolini, 21 anni, ai domiciliari ...

Alluvione Spagna, Valencia travolta dalle inondazioni: decine di morti. Dispersi e auto portate via dalla corrente. I video sui social: «L'apocalisse»

(msn.com)

È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione di Valencia.

Kamala Harris e le sue tante prime volte, la vice che punta a rompere l'ultimo tetto di cristallo

(msn.com)

Dalle origini asiatiche agli studi in legge, fino al ruolo di procuratrice distrettuale a San Francisco, poi per la California. La sfida con Biden per le primarie del 2019, la nomina a vicepresidente ...

Sara Lazzaro ci racconta Lidia Poët 2: «La mia Teresa è l'opposto di me»

(vogue.it)

Una seconda stagione (su Netflix dal 30 ottobre dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024) in evoluzione, che parla oltremodo di lotta di genere, cambiamento, in una società a discapito ...