L’Eredità, tra le nuove professoresse c’è una discussa ex naufraga dell’Isola 18!

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il prossimo 3 novembre debutterà su RaiUno la nuova edizione de, il game show condotto da Marco Liorni in onda tutti i giorni dalle 18.45. Tra le” del celebre programma ci sarà anche Greta Zuccarello, che ha partecipato all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Ballerina e modella originaria di Treviso, Greta è nota al pubblico per aver presenziato nel corpo di ballo di Ciao Darwin e, più recentemente, in quello di Tale e Quale Show. Al fianco dell’ex– che sarebbe legata sentimentalmente al pilota Marco Bezzecchi – ci sarà Linda Pani, conduttrice di Radio 105 che ha recitato nella fiction Luce dei tuoi occhi e nel film Albatross.