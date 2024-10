La torta ai frutti di bosco: sofficissima e golosa! (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cosa bisogna fare per questa piccola delizia? Poco, molto poco realizzare l’impasto allo yogurt, e versarci dentro i frutti di bosco e il gioco è fatto! Che siano freschi o surgelati il risultato non cambia. Sforneremo un dolce che si scioglie in bocca, dal profumo intenso e invitante tanto da non poterne non gustare una fetta. 10 minuti per impastare, 35 per cuocere e la nostra torta sarà pronta, piacerà a grandi e piccini, golosa quanto basta per raccogliere l’entusiasmo di tutti! Siamo pronti per rimboccarci le maniche e pasticciare? Per la versione light sostituiamo lo zucchero con la stevia e avremo una torta con solo 160 kcal. Bene! Vi lascio gli ingredienti ed il procedimento. La torta ai frutti di bosco: soffice e golosa, se la fai con la stevia ha solo 160 kcal. Donnaup.it - La torta ai frutti di bosco: sofficissima e golosa! Leggi tutta la notizia su Donnaup.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cosa bisogna fare per questa piccola delizia? Poco, molto poco realizzare l’impasto allo yogurt, e versarci dentro idie il gioco è fatto! Che siano freschi o surgelati il risultato non cambia. Sforneremo un dolce che si scioglie in bocca, dal profumo intenso e invitante tanto da non poterne non gustare una fetta. 10 minuti per impastare, 35 per cuocere e la nostrasarà pronta, piacerà a grandi e piccini,quanto basta per raccogliere l’entusiasmo di tutti! Siamo pronti per rimboccarci le maniche e pasticciare? Per la versione light sostituiamo lo zucchero con la stevia e avremo unacon solo 160 kcal. Bene! Vi lascio gli ingredienti ed il procedimento. Laaidi: soffice e, se la fai con la stevia ha solo 160 kcal.

