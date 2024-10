Zonawrestling.net - La nuova società di Vince McMahon prende forma ma c’è scetticismo nel settore

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Come riportato da PWInsider il 29 ottobre,sta per lanciare unadefinita come “entertainment hub company”. Il piano prevede il finanziamento, lo sviluppo e la produzione di progetti televisivi e cinematografici. Nessun legame con il wrestling Fonti consultate da Fightful hanno confermato che non dovrebbe trattarsi di una compagnia legata al mondo del wrestling, anche se “non è del tutto esclusa” la possibilità di finanziare qualche progetto relativo a questo, sebbene non sia previsto al momento. Le prime avvisaglie Già due mesi fa, nell’industria circolavano teorie sulla possibile creazione di unada parte di. Uno degli indizi era legato al fatto che diverse persone avevano lasciato la WWE nonostante posizioni apparentemente stabili, suggerendo l’esistenza di accordi alternativi con